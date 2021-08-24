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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Весь мир
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Global Look Press  /  Sameh Rahmi / ZUMAPRESS.com

Газа, 24 августа. ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам исламистского движения ХАМАС в секторе Газа поздно вечером 23 августа после запуска шаров с горючей смесью с палестинского анклава.

«В ответ на возобновившиеся атаки ХАМАС мы нанесли удар по объекту по производству оружия, установке для запуска ракет и входам в тоннели в Газе. Мы продолжим решительно противодействовать всей террористической деятельности из Газы», — говорится в заявлении армии Израиля.

В свою очередь, агентство AFP со ссылкой на источник в службе безопасности на палестинской территории сообщило, что целями ракет ЦАХАЛ стали, в первую очередь, города Газа, Хан-Юнис и Джебалия. По данным СМИ, человеческих жертв в результате инцидента зафиксировано не было, однако удары нанесли материальный ущерб.

Источник из Палестины добавил, что бойцы ХАМАС обстреляли израильские самолеты. В ответ на это армия еврейского государства атаковала еще один вход в тоннель боевиков палестинской группировки, отметили в ЦАХАЛ.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Исмаил Радван осудил удары со стороны Израиля, пообещав, что в дальнейшем исламистское движение не будет ограничивать себя в атаках.

«Бомбардировки противника демонстрируют его растерянность и неудачу перед лицом стойкости палестинского народа. Авиаудары лишь усиливают решимость восстановить наши права», — сказал он.

Новая волна напряженности

Вечером 23 августа израильский канал Channel 12 сообщил, что еврейское государство и ХАМАС вновь близки к полномасштабным боевым действиям в секторе Газа.

Чиновник в службе безопасности Израиля на условиях анонимности сообщил СМИ, что исламистское движение стремится усилить давление на Тель-Авив, провоцируя протесты на границе с Газой и запуская шары с горючей смесью.

Израиль будет вынужден более решительно реагировать на дистанцирование жителей Газы от границы, что, скорее всего, приведет к увеличению числа жертв с палестинской стороны. Учитывая, что ХАМАС не оставит реакцию ЦАХАЛ без ответа, новая волна боевых действий между израильской армией и группировками сопротивления в секторе Газа может быть неизбежной, предположил чиновник.

В последние дни наблюдается существенный рост напряженности вдоль границы с палестинским анклавом. В значительной степени это связано с требованиями ХАМАС и других группировок, чтобы Израиль снял запрет с денежных переводов и позволил доставлять товары на палестинскую территорию. Еврейское государство отказывается это делать, если ХАМАС не освободит из плена двух израильских гражданских лиц и не предоставит останки двух солдат.

Казалось, между Израилем и ХАМАС произошел прорыв в непрямых переговорах, когда Катар и Организация Объединенных Наций (ООН) объявили о разработке нового механизма для доставки помощи жителям сектора Газа. По словам министра обороны еврейского государства Бенни Ганца, эта схема позволила бы предотвратить спонсирование ХАМАС и не оставить людей в беде.

Однако 23 августа палестинские группировки сопротивления заявили о планах продолжить проведение демонстраций вдоль границы между анклавом и Израилем. Согласно расписаниям, опубликованным палестинскими СМИ, автобусы будут перевозить митингующих со всех южных районов сектора Газа для участия в протестах.

Майский кризис

Особо сложные отношения между Тель-Авивом и Газой наблюдаются после вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем в начале мая. Тогда в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Протестующие выступили против решения израильского суда о выселении арабских семей из их домов в районе Шейх Джаррах. После того как полиция применила силу для разгона демонстрантов 10 мая, движение ХАМАС нанесло серию ракетных ударов по территории Израиля.

Взаимные атаки сторон продолжались в течение 11 дней. В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 257 человек (среди них 67 — дети), около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, более 300 получили ранения.

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израиль палестина хамас
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