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Ученые предсказали схожую с COVID-19 пандемию в ближайшие 59 лет

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:18
Общество
Ученые предсказали схожую с COVID-19 пандемию в ближайшие 59 лет
pixabay.com

Рим, 24 августа. Группе итальянских ученых удалось рассчитать вероятность возникновения в мире новых смертоносных пандемий.

Эпидемиологи из университета Падуи проанализировали глобальные вспышки заболеваний, которые происходили на Земле в последние 400 лет. По итогам проведенной работы они написали статью, которую позже опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Вероятность пандемий, похожих на COVID-19, составляет около 2%», — объяснили ученые.

Согласно их исследованию, для человека, который родился в 2000 году, возможность массового распространения вируса к нынешнему времени составляет порядка 38%. Получается, что аналогичная пандемия может произойти на планете в ближайшие 59 лет. При этом болезнь, которая может уничтожить человечество, может возникнуть в течение 12 тысяч лет.

Заболевание COVID-19 может привести к образованию серьезных болезней глаз. При попадании SARS-CoV-2 в слизистую глаза, вирус может долгое время оставаться там и поражать орган, провоцируя коронавирусный конъюнктивит.

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