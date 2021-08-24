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Попытка Меркель угодить Украине в вопросе «Северного потока — 2» возмутила немцев

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:32
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Политика
Попытка Меркель угодить Украине в вопросе «Северного потока — 2» возмутила немцев
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Берлин, 24 августа. Газопровод «Северный поток — 2» начали строить, чтобы Украина больше не могла шантажировать Европу, пишут читатели немецкого издания Spiegel.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила санкций в отношении России в случае, если Москва будет использовать «Северный поток — 2» как «политический инструмент» против Киева. Попытка Меркель угодить Украине в вопросе газопровода возмутила немцев. Жители Германии искренне недоумевают, почему Берлин так переживает за украинский бюджет.

«При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», — возмущается пользователь с ником PioNier.

Попытка Меркель угодить Украине в вопросе «Северного потока — 2» возмутила немцев
flickr.com  / martingerz2

Юзеры напомнили, что Киев неоднократно шантажировал Европу, угрожал перекрыть газ, если не получит еще больше денег. Газопровод «Северный поток — 2» начали строить именно для того, чтобы избавиться от шантажа Украины, указали читатели Spiegel.

Ни Россия, ни Германия не должны извиняться за газопровод и совершенно не обязаны кому-то что-то компенсировать, подытожили пользователи Сети.

Ранее в МИД России сообщили, что проект «СП-2» близок к завершению. До «физического окончания строительства» осталось несколько недель.

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украина германия северный поток - 2
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