«Калашников» снабдит военных летчиков опытными автоматами АМ-17

Москва, 24 августа. «Калашников» изготовил первую партию малогабаритных автоматов АМ-17 для военных летчиков самолетов Су-25 и Су-57 и экипажей боевых машин. До конца года он выйдет на госиспытания.

Представители пресс-службы концерна «Калашников» рассказали корреспонденту ТАСС на полях форума «Армия-2021», что заказчики уже проявляют интерес к автомату. Изначально АМ-17 создавали под боеприпасы калибра 5,45×39 мм и 7,62×39 мм. Разработчики постарались выполнить автомат в компактном варианте, чтобы он помещался в ранец летчика. Автомат также оснащен глушителем, бесшумная модификация получила название АМБ-17.

«В основе компоновочных решений лежат идеи Евгения Драгунова, разработавшего знаменитую винтовку СВД. Автомат разрабатывался на замену АКС-74У — укороченному автомату Калашникова», — рассказали ТАСС представители концерна.

Специалисты концерна также ведут работы над проектом 5,45-миллиметрового пулемета РПЛ-20, который выведут на испытания в следующем году. Впервые пулемет презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2020». По словам представителя, новинка войдет в оснащение экипировки «Сотник», в 2025 году она заменит в войсках комплект второго поколения «Ратник».

Ранее организаторы презентации нового пистолета-пулемета ППК-20 от концерна «Калашников» разыграли захват заложников в рамках форума «Армия-2021». Во время постановки актер в маске удерживал женщину на сцене. Это позволило представителям предприятия показать эффективность новой отечественной разработки: автомата с прицелом, который позволяет вести огонь в полной темноте.

Концерт «Калашников» также занят разработкой пистолета для замены штатных пистолетов МВД РФ. Как указывает «Царьград», в скором имени им на смену придет пистолет Лебедева, который пока что находится на этапе опытной эксплуатации.