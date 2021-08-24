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Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса

Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Ростов-на-Дону, 24 августа. Глава управления МВД Ростовской области по вопросам миграции умер в возрасте 40 лет от коронавирусной инфекции. Это произошло в госпитале, развернутом на базе городской больницы №20.

Коронавирусную инфекцию у правоохранителя выявили в начале августа, но 14 числа ему стало плохо и его в срочном порядке госпитализировали в больницу с 36% поражением легких. Через несколько дней он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ, где и скончался. Эту информацию подтвердили в городской больнице. 

Ранее ФАН сообщал, что нужно делать после контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Специалисты советуют при контакте с инфицированным человеком наблюдать за своим самочувствием и обращаться к врачу, особенно, если появились симптомы COVID-19.

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