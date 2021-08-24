Миллионы граждан Сирии и Ирака могут лишиться доступа к пресной воде

Доха, 24 августа. Группа специалистов из 13 международных организаций сообщила, что более 12 млн человек в Сирии и Ираке вскоре могут потерять доступ к питьевой воде, продовольствию и электричеству.

В совместном докладе сообщается, что изменение климата может еще больше усугубить ситуацию с засухой в регионе, которая уже сейчас приводит к сбоям в работе гидроэлектростанций из-за обмеления рек. Это, в свою очередь, создает сложности для функционирования основной инфраструктуры населенных пунктов, включая медицинские учреждения.

Рекордно низкий уровень осадков и истощение источников лишает людей питьевой воды и не позволяет орошать посевы.

Карстен Хансен, региональный директор Норвежского совета по делам беженцев, принявший участие в исследовании, сообщил о неизбежном крахе водоснабжения и продовольственном кризисе, с чем вскоре столкнутся миллионы жителей Ирака и Сирии, где засуха считается самой сильной за последние 70 лет.

"In Al Sebat, 30 km away from Hasakah, residents have seen scores of villagers leaving to other areas, forced out by the drought." https://t.co/kSquORcyZZ — Wladimir (@vvanwilgenburg) August 23, 2021

Он добавил, что эти события резко увеличат поток беженцев, которые в настоящее время массово покидают регион из-за небезопасной обстановки. В частности, такие тенденции уже отмечены в сирийской провинции Хасака, где десятки жителей покидают деревню Ас-Сабат.

Обмеление Евфрата

Водный кризис усугубляется постепенным сокращением стока Евфрата, протекающего по территориям Турции, Сирии и Ирака, который заметно падает в жаркое время года. Например, полноводность реки с января по июнь 2021-го снизилась с 500 до 214 кубических метров в секунду.

Федеральное агентство новостей /

Ранее противоречия вокруг этой реки неоднократно ставили три государства на грань военного конфликта, например, в 1975 году, когда строительство двух плотин Анкарой и Дамаском привело к серьезным проблемам с водой в Багдаде.

#Heatwave



With rising temperatures, neighbours Iraq and Syria face increased water, food and electricity scarcityhttps://t.co/txiC1NAXlQ — The National (@TheNationalNews) August 24, 2021

Помимо этого, согласно июньскому докладу ООН, опасность значительно усугубится после истощения подземных вод, которые бесконтрольно добываются многими странами региона, имеющими подобные источники. Второй угрозой становится проседание обширных территорий в образующиеся пустоты, что в определенных условиях приведет к подтоплениям местности.

Водный кризис в Хасаке

Одним из примеров возможных последствий перечисленных факторов является ситуация в сирийской провинции Хасака. Две крупнейших ее реки — Хабур, полноводность которого меняется в зависимости от сезона, и короткий отрезок Тигра, проходящий по границе с Турцией и Ираком.

One million affected by Turkish water cutoff from Alouk station in Syria’s Hasakah: UNICEF https://t.co/t6Vf7ac76Z pic.twitter.com/YbS8TLIeoX — Mutlu Civiroglu (@mutludc) July 17, 2021

Федеральное агентство новостей /

Значительная часть населения провинции не имеет доступа к природным источникам воды и полагается на работу насосных станций, в частности, «Алук» в городе Рас эль-Айн. Из-за многократных поломок и отключений, в том числе по причине действий протурецких боевиков из «Сирийской национальной армии» (СНА), от нехватки чистой воды регулярно страдают около полумиллиона жителей провинции, а сельское хозяйство несет серьезные потери.

Наряду с постоянными перебоями в электроснабжении, которые происходят уже по вине американских курдских группировок «Сирийских демократических сил» (СДС), это усугубляет гуманитарный кризис в районе и приводит к росту инфекционных и вирусных заболеваний.

Прогноз ситуации

В настоящее время в Сирии, где от речных вод зависят жизнь более пяти миллионов человек, на фоне засухи были уничтожены сотни сельскохозяйственных угодий, а еще три миллиона рискуют остаться без электричества из-за прекращения работы двух плотин на обмелевших реках.

Похожая ситуация наблюдается в Ираке. Более семи миллионов его жителей находятся на грани риска для жизни из-за нехватки воды и продовольствия. Как ожидается, в некоторых частях страны урожай пшеницы в этом году сократится на 50–70%. При этом в отдельных районах провинции Анбар расходы на питьевую воду для семей могут превысить 80 долларов в месяц, что для большинства из них является недосягаемой суммой.

Rising temperatures from #GlobalHeating, record low levels of rainfall and drought mean that more than 12 million people in Syria and Iraq are losing access to water and food.



Relief organizations are raising the alarm in a new report: https://t.co/PMkH3q2xZQ pic.twitter.com/QhXyeuvmNw — UN Climate Change (@UNFCCC) August 23, 2021

На этом фоне международная исследовательская группа предостерегает, что дальнейшее усиление засухи может привести к обострению конфликтов в регионе. Специалисты призывают ускорить поиск решений, которые смогут гарантировать долгосрочное обеспечение людей водой. Эти опасения подтверждаются данными ООН, которые демонстрируют ежегодный рост средней температуры в Средиземноморье и дальнейшее усиление засухи в Ближневосточном регионе.

При этом действенных способов избежать этой катастрофы пока не найдено. По мнению ряда экспертов, частично исправить проблему могут объединенные усилия всех стран этого региона, в том числе Израиля и Ливана, наряду с использованием опреснительных технологий. Однако на сегодняшний день подобное сотрудничество невозможно из-за многочисленных противоречий и конфликтов на Ближнем Востоке, а указанный способ добычи воды пока недостаточно развит, чтобы покрывать стремительно растущие потребности людей.