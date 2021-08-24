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Миллионы жителей Сирии и Ирака могут лишиться доступа к пресной воде

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:12
Весь мир
Миллионы жителей Сирии и Ирака могут лишиться доступа к пресной воде
Global Look Press  /  Egmont Strigl/imageBROKER.com

Доха, 24 августа. Группа специалистов из 13 международных организаций сообщила, что более 12 млн человек в Сирии и Ираке вскоре могут потерять доступ к питьевой воде, продовольствию и электричеству.

В совместном докладе сообщается, что изменение климата может еще больше усугубить ситуацию с засухой в регионе, которая уже сейчас приводит к сбоям в работе гидроэлектростанций из-за обмеления рек. Это, в свою очередь, создает сложности для функционирования основной инфраструктуры населенных пунктов, включая медицинские учреждения.

Рекордно низкий уровень осадков и истощение источников лишает людей питьевой воды и не позволяет орошать посевы.

Карстен Хансен, региональный директор Норвежского совета по делам беженцев, принявший участие в исследовании, сообщил о неизбежном крахе водоснабжения и продовольственном кризисе, с чем вскоре столкнутся миллионы жителей Ирака и Сирии, где засуха считается самой сильной за последние 70 лет.

Он добавил, что эти события резко увеличат поток беженцев, которые в настоящее время массово покидают регион из-за небезопасной обстановки. В частности, такие тенденции уже отмечены в сирийской провинции Хасака, где десятки жителей покидают деревню Ас-Сабат.

Обмеление Евфрата

Водный кризис усугубляется постепенным сокращением стока Евфрата, протекающего по территориям Турции, Сирии и Ирака, который заметно падает в жаркое время года. Например, полноводность реки с января по июнь 2021-го снизилась с 500 до 214 кубических метров в секунду.

Миллионы граждан Сирии и Ирака могут лишиться доступа к пресной воде
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее противоречия вокруг этой реки неоднократно ставили три государства на грань военного конфликта, например, в 1975 году, когда строительство двух плотин Анкарой и Дамаском привело к серьезным проблемам с водой в Багдаде.

Помимо этого, согласно июньскому докладу ООН, опасность значительно усугубится после истощения подземных вод, которые бесконтрольно добываются многими странами региона, имеющими подобные источники. Второй угрозой становится проседание обширных территорий в образующиеся пустоты, что в определенных условиях приведет к подтоплениям местности.

Водный кризис в Хасаке

Одним из примеров возможных последствий перечисленных факторов является ситуация в сирийской провинции Хасака. Две крупнейших ее реки — Хабур, полноводность которого меняется в зависимости от сезона, и короткий отрезок Тигра, проходящий по границе с Турцией и Ираком.

Миллионы граждан Сирии и Ирака могут лишиться доступа к пресной воде
Федеральное агентство новостей  / 

Значительная часть населения провинции не имеет доступа к природным источникам воды и полагается на работу насосных станций, в частности, «Алук» в городе Рас эль-Айн. Из-за многократных поломок и отключений, в том числе по причине действий протурецких боевиков из «Сирийской национальной армии» (СНА), от нехватки чистой воды регулярно страдают около полумиллиона жителей провинции, а сельское хозяйство несет серьезные потери.

Наряду с постоянными перебоями в электроснабжении, которые происходят уже по вине американских курдских группировок «Сирийских демократических сил» (СДС), это усугубляет гуманитарный кризис в районе и приводит к росту инфекционных и вирусных заболеваний.

Прогноз ситуации

В настоящее время в Сирии, где от речных вод зависят жизнь более пяти миллионов человек, на фоне засухи были уничтожены сотни сельскохозяйственных угодий, а еще три миллиона рискуют остаться без электричества из-за прекращения работы двух плотин на обмелевших реках.

Похожая ситуация наблюдается в Ираке. Более семи миллионов его жителей находятся на грани риска для жизни из-за нехватки воды и продовольствия. Как ожидается, в некоторых частях страны урожай пшеницы в этом году сократится на 5070%. При этом в отдельных районах провинции Анбар расходы на питьевую воду для семей могут превысить 80 долларов в месяц, что для большинства из них является недосягаемой суммой.

На этом фоне международная исследовательская группа предостерегает, что дальнейшее усиление засухи может привести к обострению конфликтов в регионе. Специалисты призывают ускорить поиск решений, которые смогут гарантировать долгосрочное обеспечение людей водой. Эти опасения подтверждаются данными ООН, которые демонстрируют ежегодный рост средней температуры в Средиземноморье и дальнейшее усиление засухи в Ближневосточном регионе.

При этом действенных способов избежать этой катастрофы пока не найдено. По мнению ряда экспертов, частично исправить проблему могут объединенные усилия всех стран этого региона, в том числе Израиля и Ливана, наряду с использованием опреснительных технологий. Однако на сегодняшний день подобное сотрудничество невозможно из-за многочисленных противоречий и конфликтов на Ближнем Востоке, а указанный способ добычи воды пока недостаточно развит, чтобы покрывать стремительно растущие потребности людей.

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