Разногласия внутри правительства Судана ставят под угрозу переходный период

Хартум, 24 августа. Председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан встретился с представителями Технического комитета Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) — правящей партии в государстве. Об этом сообщает издание Rakoba News.

Стороны обсудили текущую политическую ситуацию и варианты вывода страны из кризиса. В переговорах также участвовали более 13 фракций и движений, которые раскритиковали инициативу «Путь вперед», предложенную премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

Речь идет о проекте по завершении переходного периода в Судане и решению ряда экономических и социальных проблем. Однако присутствующие заметили в документе сильное различие между военным и гражданским компонентами.

«Мы с оптимизмом встретили инициативу Хамдока, но механизм разочаровал нас тем, что он привержен доминированию одной группы над другой на центральном уровне», — заявили представители СДСП.

Революционеры правящей партии раскритиковали отсутствие возможности у военнослужащих войти в состав нового правительства. Эти разногласия угрожают переходному периоду.

Абдель Фаттах аль-Бурхан, в свою очередь, признал, что страна находится в кризисе. Он пообещал сделать все для поддержания единства власти и работать над политической стабильностью в государстве.

Премьер-министр Судана предложил готовый проект по урегулированию ситуации во время пресс-конференции. Он включает в себя несколько направлений, а именно: реформу органов безопасности и вооруженных сил, вопросы правосудия переходного периода в его широком смысле, мирный процесс и другие.