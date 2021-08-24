Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:28
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
12:17
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
12:15
Армия
Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
12:15
Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 3 и 9 сентября
Все новости

Амнистию от «Талибана» и сражение в Панджшерском ущелье обсудят в «Патриоте»
Общество
Амнистию от «Талибана» и сражение в Панджшерском ущелье обсудят в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  / 

Лидеры радикального движения «Талибан»1, запрещенного в России, сформировали совет из 12 человек для управления Афганистаном, в который будут включены некоторые члены правительства Ашрафа Гани. Одновременно лидеры «Талибана» объявили об амнистии в отношении своих политических противников.

При этом исламисты выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду — сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Талибы заявили, что дают ему четыре часа на то, чтобы его сторонники сложили оружие в Панджшерском ущелье. Сообщается, что Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер, к ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами.

Насколько можно верить заявлениям «Талибана» об амнистии на фоне сообщений о расправах над женщинами или полицейскими?

Удержат ли провинцию Панджшер Масуд и Салех?

Кто и как будет решать проблему афганских беженцев?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Саид Хосан Бахир, представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи»;

Сергей Марков, политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований».

Эфир пройдет во вторник, 24 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Амнистию от «Талибана» и сражение в Панджшерском ущелье обсудят в «Патриоте»
афганистан талибы медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru