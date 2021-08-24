Амнистию от «Талибана» и сражение в Панджшерском ущелье обсудят в «Патриоте»

Лидеры радикального движения «Талибан»1, запрещенного в России, сформировали совет из 12 человек для управления Афганистаном, в который будут включены некоторые члены правительства Ашрафа Гани. Одновременно лидеры «Талибана» объявили об амнистии в отношении своих политических противников.

При этом исламисты выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду — сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Талибы заявили, что дают ему четыре часа на то, чтобы его сторонники сложили оружие в Панджшерском ущелье. Сообщается, что Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер, к ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами.

Насколько можно верить заявлениям «Талибана» об амнистии на фоне сообщений о расправах над женщинами или полицейскими?

Удержат ли провинцию Панджшер Масуд и Салех?

Кто и как будет решать проблему афганских беженцев?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

— Саид Хосан Бахир, представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи»;

— Сергей Марков, политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований».

Эфир пройдет во вторник, 24 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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