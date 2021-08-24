Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»

Москва, 24 августа. Участие компаний Московской области в «Армия-2021» стало одним из самых представительных, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Всего в подмосковном регионе работают более 120 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, сообщила Зиновьева.

«В этом году в форуме „Армия“ участвуют 63 компании из Московской области, многие из которых представили не только широкий спектр военных разработок, но и дополнили свои экспозиции продукцией двойного и гражданского назначения», — приводит слова Зиновьевой пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам спикера, предприятия ОПК Подмосковья вносят большой вклад в обороноспособность страны и параллельно наращивают выпуск продукции гражданского назначения.

Ранее сообщалось о презентации более 20 тысяч образцов вооружения и военной техники на форуме «Армия-2021». О демонстрации зрителям танкового биатлона в подмосковном Алабино уникального балетного номера информировал «Царьград».