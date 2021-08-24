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Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Москва, 24 августа. Обновленный список рекомендаций по вакцинации от коронавирусной инфекции выпустили в Минздраве России.

Здравоохранительное ведомство страны пересмотрело правила прививочной кампании от COVID-19. Согласно нововведениям, россияне, чей возраст превышает 60 лет, теперь могут делать прививку «Спутником Лайт», добавили в Минздраве.

Кроме того, теперь этот препарат можно использовать для ревакцинации и переболевших коронавирусом. Также минздрав обновил правила, посвященные прививке людей с ВИЧ.

«Рекомендуется использование вакцины «Спутник V» у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих терапию через четыре недели от начала приема лекарств», — сказано в сообщении ведомства.

Прививку от коронавируса можно делать при любом иммунном статусе, объяснили в минздраве. Главное, чтобы при этом у пациента не было каких-либо дополнительных ограничений.

Реабилитация является важным этапом в восстановлении после коронавируса. В связи с этим некоторые спортклубы России запустили у себя целые комплексные программы по укреплению здоровья. Сейчас они доступны в 37 регионах страны.

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