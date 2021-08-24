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Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:54
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
primeminister.am  /  Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Ереван, 24 августа. Стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Ереван намерен расширять стратегические связи с РФ, а также активно сотрудничать в рамках ЕАЭС, ОДКБ. Премьер Армении также высоко ценит Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Ереваном и Москвой.

Ранее Никол Пашинян заявил о важности создания общего рынка энергоресурсов в ЕАЭС. По его мнению, это будет способствовать укреплению энергетической безопасности Евразийского экономического союза.

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