Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении

Ереван, 24 августа. Стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Ереван намерен расширять стратегические связи с РФ, а также активно сотрудничать в рамках ЕАЭС, ОДКБ. Премьер Армении также высоко ценит Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Ереваном и Москвой.

Ранее Никол Пашинян заявил о важности создания общего рынка энергоресурсов в ЕАЭС. По его мнению, это будет способствовать укреплению энергетической безопасности Евразийского экономического союза.