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Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
pixabay.com

Кемерово, 24 августа. В Белове вандалы осквернили памятник солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Неизвестные нанесли на мемориал славы нецензурные надписи. Фотографии оскверненного памятника в самом центре города опубликовали пользователи социальных сетей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. После проведения необходимых экспертиз непристойные надписи были удалены с мемориала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По факту инцидента ведется следствие. Оперативные сотрудники полиции устанавливают личности и местоположение подозреваемых.

ФАН сообщал, что в управлении министерства внутренних дел по Севастополю начали проверку по факту заезда внедорожника с московскими номерами на крышу одного из дотов времен Великой Отечественной войны.

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вандалы уголовное дело кемеровская область мемориал
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