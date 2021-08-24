Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями

Москва, 24 августа. Сервисы «Яндекса» испытывают технические затруднения.

Технические неполадки в функционировании различных сервисов «Яндекса» заметили пользователи Сети. Согласно информации Downdetector, порядка 93% человек уже сообщили о некорректной работе сайта компании. По заявлению 7% посетителей интернета, также наблюдаются проблемы в работе почтовых сервисов IT-гиганта.

Как передают в РБК слова пресс-службы корпорации, некоторые пользователи могут столкнуться с краткосрочными затруднениями при попытке использовать услуги такси через приложения «Яндекс Go» и Uber Russia.

«Наши специалисты работают над устранением сложностей», — указывают представители «Яндекса».

РИА Новости отмечают, что соответствующие проблемы стали актуальны в столицах, а также на территории Нижнего Новгорода, Воронежа и некоторых других городов страны.