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Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:54
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 24 августа. Сервисы «Яндекса» испытывают технические затруднения.

Технические неполадки в функционировании различных сервисов «Яндекса» заметили пользователи Сети. Согласно информации Downdetector, порядка 93% человек уже сообщили о некорректной работе сайта компании. По заявлению 7% посетителей интернета, также наблюдаются проблемы в работе почтовых сервисов IT-гиганта.

Как передают в РБК слова пресс-службы корпорации, некоторые пользователи могут столкнуться с краткосрочными затруднениями при попытке использовать услуги такси через приложения «Яндекс Go» и Uber Russia.

«Наши специалисты работают над устранением сложностей», — указывают представители «Яндекса».

РИА Новости отмечают, что соответствующие проблемы стали актуальны в столицах, а также на территории Нижнего Новгорода, Воронежа и некоторых других городов страны.

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интернет яндекс технические неполадки
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