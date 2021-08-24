США разработали сверхсекретное космическое оружие для противостояния России и Китаю

Вашингтон, 24 августа. В ближайшее время Вооруженные силы США покажут новейшее секретное космическое оружие. Об этом сообщает американское издание Breaking Defense.

Презентация должна была состояться в конце августа на специальном мероприятии National Space Symposium, однако ее перенесли из-за событий в Афганистане. И хотя подготовка к демонстрации длится несколько месяцев, полный доступ к информации о новом оружии имеют только высокопоставленные чиновники. При этом американские военные полагают, что космическое оружие станет сдерживающим фактором России и Китая.

По данным источников издания, "секретная система" способна выводить из строя и уничтожать спутники, а также космические корабли. При этом изначально Пентагон планировал провести реальную демонстрацию работы данного оружия, однако позднее было принято решение показать применение установки в виде компьютерной графики.

Эксперты предполагают, что новое вооружение может представлять собой наземную лазерную установку или микроволновую пушку. При этом они сомневаются, что секретным оружием окажется какая-либо версия кинетического перехватчика.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне обеспокоены ростом военной мощи России и Китая. Американская военная промышленность утрачивает первенство в ряде стратегических направлений, например, в проектировании гиперзвукового оружия, передает Infox.