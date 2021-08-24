Отношения Яковлевой и Кахуна прекратились из-за любви актера к женщинам

Москва, 24 августа. Народная артистка РФ Алена Яковлева объяснила, почему рассталась со своим экс-возлюбленным — актером и телеведущим Александром Кахуном.

Когда Яковлева познакомилась с избранником, он учился на актерском курсе. По словам артистки, тогда Кахун был очень хорош собой и талантлив, поэтому пользовался успехом среди представительниц противоположного пола. В тот период артиста взяли в театр «Современник», где он играл роли Даля.

«Но Саша был ловеласом и бабником. Все считали, что он меня поматросит и бросит», — поделилась Яковлева в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Актеры прожили вместе восемь лет, но отношения так и не узаконили. Артистка боялась выходить замуж за Кахуна, поскольку не была в нем уверена, пишет Teleprogramma.pro. Экс-возлюбленный Яковлевой, по ее словам, любил погулять и мог выпить лишнего. В итоге любовь актера к женщинам и стала причиной их расставания.

«На него вешались дамы, а мне это было не по душе. Я — человек самолюбивый. Могла завести роман в отместку», — призналась артистка.

Алена Яковлева — дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева. Он оставил беременную жену ради дочери Аркадия Райкина Екатерины.