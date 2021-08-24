Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 11:01
11:00
Экономика
Министерства будут работать над снижением перевозочных цен в России
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
Все новости

Отношения Яковлевой и Кахуна прекратились из-за любви актера к женщинам
Шоу-бизнес
Отношения Яковлевой и Кахуна прекратились из-за любви актера к женщинам
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 24 августа. Народная артистка РФ Алена Яковлева объяснила, почему рассталась со своим экс-возлюбленным — актером и телеведущим Александром Кахуном.

Когда Яковлева познакомилась с избранником, он учился на актерском курсе. По словам артистки, тогда Кахун был очень хорош собой и талантлив, поэтому пользовался успехом среди представительниц противоположного пола. В тот период артиста взяли в театр «Современник», где он играл роли Даля.

«Но Саша был ловеласом и бабником. Все считали, что он меня поматросит и бросит», — поделилась Яковлева в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Актеры прожили вместе восемь лет, но отношения так и не узаконили. Артистка боялась выходить замуж за Кахуна, поскольку не была в нем уверена, пишет Teleprogramma.pro. Экс-возлюбленный Яковлевой, по ее словам, любил погулять и мог выпить лишнего. В итоге любовь актера к женщинам и стала причиной их расставания.

«На него вешались дамы, а мне это было не по душе. Я — человек самолюбивый. Могла завести роман в отместку», — призналась артистка.

Алена Яковлева — дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева. Он оставил беременную жену ради дочери Аркадия Райкина Екатерины.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Отношения Яковлевой и Кахуна прекратились из-за любви актера к женщинам
актриса яковлева кахун
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru