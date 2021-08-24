Новый ценовой рекорд поставлен бумагами «Газпрома» на бирже

Москва, 24 августа. Стоимость ценных бумаг «Газпрома» вышла за пределы 300 рублей.

Акции российского концерна «Газпром» в ходе торгов стали стоить дороже 300 рублей за одну ценную бумагу. Соответствующий результат наблюдается первый раз с 2008 года.

Торговая сессия на Мосбирже продемонстрировала, что акции прибавили утром 1,11% и достигли позиции в 301 рубль. Впоследствии тенденция к росту бумаг замедлилась, а их стоимость ушла к уровню в 299,5 рубля.

«Газпром» ранее нарастил поставки топлива по газопроводу «Ямал — Европа», что привело к превышению показателей прокачки на данной магистрали в сравнении с доаварийной статистикой. Инцидент на уренгойском заводе компании временно привел к снижению объемов поставок.