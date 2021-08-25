ФАН собрал топ-5 самых ожидаемых сериалов осени-2021

Лето подходит к логическому завершению, и всех в скором времени ждет осень, которую лучше всего пережить под теплым пледом за просмотром сериалов. Осень-2021 богата на долгожданные новинки, ФАН собрал топ-5 свежих сериалов, которые не оставят вас равнодушными.

Бумажный дом

Четвертый сезон испаноязычного сериала закончился на интригующей ноте еще в 2020 году. Из-за пандемии пришлось перенести съемки пятого сезона более чем на три месяца. Уже известно, что пятый сезон выйдет 5 сентября и будет состоять из десяти эпизодов, именно они станут завершающими. Миллионы зрителей ожидает захватывающее заключение истории о грабителях самых крупных банков Испании.

кадр из фильма «Бумажный дом» /

Основание

В основу сериала лег одноименный цикл научно-фантастических романов Айзека Азимова. Это история о будущем, когда люди расселились по разным планетам Вселенной, управляет которыми Галактическая империя. Ученый Гэри уверен, что мир ждет катастрофа, и, чтобы спасти человечество, он создает организацию «Основание». Ее цель — собрать и сохранить лучшие умы человечества. Премьера сериала состоится 24 сентября, в него войдет десять эпизодов.

Кадр из сериала «Основание» /

Пропавшая

Российский мини-сериал Вадима Перельмана выйдет в прокат 9 сентября. В семью Гарбер возвращается пропавшая десять лет назад дочь Лена. Она не помнит, где пропадала все это время и как смогла вернуться в родной дом. Возвращение Лены не приносит родителям счастья, напротив — делает их жизнь невыносимой. Сериал будет состоять из четырех эпизодов по 30 минут.

Кадр из сериала «Пропавшая» /

Сцены супружеской жизни

Ремейк великого мини-сериала Ингмара Бергмана. В новой версии главные роли достались Оскару Айзеку и Джессике Честейн. Это новая версия глубокого психологизма об уникальной связи двух людей, которая сводит возлюбленных спустя десять лет после развода. Премьера состоится 23 сентября, в сериал войдет пять эпизодов.

Кадр из сериала «Сцены супружеской жизни» /

Y. Последний мужчина

В основу сериала лег фантастический комикс Брайана К. Вона. Неизвестный вирус уничтожил практически всех млекопитающих мужского пола, кроме парня Йорика и его ручного самца капуцина. Мир погружен в хаос, выжившие женщины пытаются приспособиться к существованию в новом мире. Йорик отправляется на поиски своей подруги Бэт, которая находилась в Австралии в момент катастрофы. Премьера сериала состоится 13 сентября, в первый сезон войдет десять эпизодов.

Кадр из сериала «Y.Последний мужчина» /

Ранее Netflix представил первые кадры предстоящего фантастического сериала «Ковбой Бибоп». Он является ремейком одноименного мультфильма.