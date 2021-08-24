Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства

Ханты-Мансийск, 24 августа. Ханты-Мансийский автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов за 2020 год, в котором оценивался уровень взаимодействия государственного и частного капиталов при реализации различных проектов. Объем инвестиций по проектам государственно-частного партнерства за прошлый год достиг в Югре 19,7 млрд рублей. Это концессионные соглашения на строительство трех межмуниципальных полигонов, двух школ, а также ряд программ по модернизации объектов ЖКХ, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Югра стала первым в России регионом, заключившим концессионное соглашение на строительство школ. Также в округе на условиях концессии ведется строительство комплексных полигонов для утилизации твердых коммунальных отходов. Структурирование проектов, включая разработку финансовой и технической документации, правовое сопровождение осуществляют эксперты Центра государственно-частного партнерства Фонда развития Югры. Регион активно применяет концессию при реконструкции, модернизации и строительстве коммунальных сетей. В текущем году начато применение концессионных соглашений при строительстве объектов сферы физической культуры и спорта.

Позиция в рейтинге складывалась из нескольких факторов: оценка качества и уровня реализации проектов, работа органов власти, их готовность и способность привлекать частные инвестиции для участия в создании муниципальных объектов. В тройку лидеров рейтинга вошли Московская область (первое место), Якутия (второе место) и Москва (третье место). Общий объем концессионных соглашений, заключенных в ХМАО по программам государственно-частного партнерства до 2020 года, составил 47,8 млрд рублей.

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