Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:28
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
12:17
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
12:15
Армия
Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
12:15
Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 3 и 9 сентября
12:14
Происшествия
Суд отказался назначить условное наказание сбежавшему из ИВС в Подмосковье
Все новости

Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
wikipedia.org  /  Scherbakovag / Общественное достояние

Ханты-Мансийск, 24 августа. Ханты-Мансийский автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов за 2020 год, в котором оценивался уровень взаимодействия государственного и частного капиталов при реализации различных проектов. Объем инвестиций по проектам государственно-частного партнерства за прошлый год достиг в Югре 19,7 млрд рублей. Это концессионные соглашения на строительство трех межмуниципальных полигонов, двух школ, а также ряд программ по модернизации объектов ЖКХ, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Югра стала первым в России регионом, заключившим концессионное соглашение на строительство школ. Также в округе на условиях концессии ведется строительство комплексных полигонов для утилизации твердых коммунальных отходов. Структурирование проектов, включая разработку финансовой и технической документации, правовое сопровождение осуществляют эксперты Центра государственно-частного партнерства Фонда развития Югры. Регион активно применяет концессию при реконструкции, модернизации и строительстве коммунальных сетей. В текущем году начато применение концессионных соглашений при строительстве объектов сферы физической культуры и спорта.

Позиция в рейтинге складывалась из нескольких факторов: оценка качества и уровня реализации проектов, работа органов власти, их готовность и способность привлекать частные инвестиции для участия в создании муниципальных объектов. В тройку лидеров рейтинга вошли Московская область (первое место), Якутия (второе место) и Москва (третье место). Общий объем концессионных соглашений, заключенных в ХМАО по программам государственно-частного партнерства до 2020 года, составил 47,8 млрд рублей.

Ранее ФАН рассказывал о подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму. Он пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
капитал инвестиции югра партнерство концессия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru