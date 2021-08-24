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Россия усилила военную базу в Таджикистане партией ПТРК «Корнет»
Армия
Россия усилила военную базу в Таджикистане партией ПТРК «Корнет»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Душанбе, 24 августа. Россия усиливает военную базу в Таджикистане на фоне обострения ситуации с безопасностью в соседнем Афганистане. На базу прибыла партия противотанковых комплексов «Корнет».

О преступление на базу партии новых комплексов «Корнет» во вторник 24 августа сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения», — уточники в ведомстве.

ПТРК «Корнет» служат для поражения бронетехники противника и воздушных целей, таких как вертолеты и беспилотники. Наведение осуществляется при помощи лазерной системы, а максимальная дальность выстрела «Корнета» достигает пяти километров. Минимальный радиус действия ПТРК составляет всего 100 метров, что делает «Корнет» почти универсальным средством для уничтожения целей на различных дистанциях.

При этом дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим объектом ВС РФ за пределами страны и располагает сразу в двух городах — в Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также подразделения противовоздушной обороны, связи и РХБ-защиты.

Несколько суток назад солдаты и офицеры российской армии, дислоцированные в Таджикистане, приступили к учебным тренировкам на полигонах Самбули и Ляур на фоне дестабилизации обстановки на границе с соседним Афганистаном.

Ранее издание «Царьград» передало, что обострение ситуации в Афганистане стало предметом переговоров президента РФ Владимира Путина с лидерами Таджикистана и Ирана, Эмомали Рахмоном и Сейедом Эбрахимом Раиси. Стороны договорились содействовать установлению мира и стабильности в республике.

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