Российские вузы готовы начать учебный год очно

Москва, 24 августа. Все вузы Российской Федерации готовы приступить к новому учебному году в очном формате, заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Ректоры образовательных учреждений также осознают важность исполнения профилактических мер по COVID-19, рассказал Чернышенко.

«При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения», — сообщил вице-премьер.

Власти регионов России будут самостоятельно принимать решения о введении обязательной вакцинации для преподавателей вузов. Заявление об этом сделали в Минобрнауки.