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Российские вузы готовы начать учебный год очно

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:32
Общество
Российские вузы готовы начать учебный год очно
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 24 августа. Все вузы Российской Федерации готовы приступить к новому учебному году в очном формате, заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Ректоры образовательных учреждений также осознают важность исполнения профилактических мер по COVID-19, рассказал Чернышенко.

«При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения», — сообщил вице-премьер.

Власти регионов России будут самостоятельно принимать решения о введении обязательной вакцинации для преподавателей вузов. Заявление об этом сделали в Минобрнауки.

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