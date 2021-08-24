Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 11:01
11:00
Экономика
Министерства будут работать над снижением перевозочных цен в России
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
Все новости

Семен Слепаков сбросил 13 килограммов после развода с женой
Шоу-бизнес
Семен Слепаков сбросил 13 килограммов после развода с женой
facebook.com  /  Семён Слепаков

Москва, 24 августа. Популярный комик Семен Слепаков резко изменился после развода с женой, причем в лучшую сторону. Мужчина сбросил 13 килограммов.

Артист сильно подтянулся и делится с поклонниками фотографиями нового себя. Интернет-пользователи полагают, что такие изменения связаны с новой возлюбленной — актрисой Светланой Ходченковой.

«Я похудел на 13 килограммов, а также с апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать — пока не знаю, как сложится. Я занимаюсь спортом», — признался 42-летний юморист на своей странице в Instagram.

Он похвастался, что впервые с начальной школы подтянулся четыре раза. Хотя, как уверяет артист, смотреть, как он занимается спортом, — жалкое зрелище. Впрочем, пока комик взял небольшой перерыв в физических нагрузках из-за травмы.

Семен Слепаков не только приводит себя в порядок, но и занимается своей профессией. Он долго думал, чем заняться после «Домашнего ареста», и в итоге снял пилот сериала о девяностых. Теперь звезда работает над первым сезоном. Но главное достижение, по словам Слепакова, — это то, что он решился поработать в должности режиссера, пишет Teleprogramma.pro.

Семен Слепаков был женат на дочери миллиардера Карине с 2012 года. Летом этого года комик сообщил поклонникам о расставании с женой. О причинах развода он умолчал.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Семен Слепаков сбросил 13 килограммов после развода с женой
спорт слепаков внешность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru