Семен Слепаков сбросил 13 килограммов после развода с женой

Москва, 24 августа. Популярный комик Семен Слепаков резко изменился после развода с женой, причем в лучшую сторону. Мужчина сбросил 13 килограммов.

Артист сильно подтянулся и делится с поклонниками фотографиями нового себя. Интернет-пользователи полагают, что такие изменения связаны с новой возлюбленной — актрисой Светланой Ходченковой.

«Я похудел на 13 килограммов, а также с апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать — пока не знаю, как сложится. Я занимаюсь спортом», — признался 42-летний юморист на своей странице в Instagram.

Он похвастался, что впервые с начальной школы подтянулся четыре раза. Хотя, как уверяет артист, смотреть, как он занимается спортом, — жалкое зрелище. Впрочем, пока комик взял небольшой перерыв в физических нагрузках из-за травмы.

Семен Слепаков не только приводит себя в порядок, но и занимается своей профессией. Он долго думал, чем заняться после «Домашнего ареста», и в итоге снял пилот сериала о девяностых. Теперь звезда работает над первым сезоном. Но главное достижение, по словам Слепакова, — это то, что он решился поработать в должности режиссера, пишет Teleprogramma.pro.

Семен Слепаков был женат на дочери миллиардера Карине с 2012 года. Летом этого года комик сообщил поклонникам о расставании с женой. О причинах развода он умолчал.