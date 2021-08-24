Особый тип строения челюсти тираннозавра рекса превратил его в страшного хищника

Токио, 24 августа. Тираннозавр рекс оказался еще более страшным хищником, чем считалось ранее, заявили ученые из Института исследований динозавров при Университете префектуры Фукуи в Японии.

Они исследовали строение челюсти вымершего существа. Специалисты обнаружили некоторые сходства костной структуры с той, что присуща современным крокодилам и некоторым птицам. «Сенсорные датчики» в челюсти тираннозавра позволяли ему более эффективно ловить и поедать добычу.

Японские специалисты предоставили результаты первого научного анализа внутренней структуры нижней челюсти тираннозавра. Они воспользовались возможностями компьютерной томографии. Затем исследователи сравнили получившуюся модель с другими вымершими и ныне живущими видами.

Ученым из Калвертского морского музея из Северной Каролины удалось обнаружить свидетельства схватки древнего кашалота и мегалодона. В этом им помог зуб кашалота. Его нашли еще в 1970-1980-х. Однако долгое время специалисты не могли его исследовать.