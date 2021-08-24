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Филипп Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники президенту Украины
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники президенту Украины
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Сочи, 24 августа. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поделился неожиданными подробностями отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Недавно певца включили в черный список на Украине, запретив ему въезд в страну из-за выступления в Крыму. При этом у Киркорова есть звание народного артиста Украины, поэтому СБУ довольно быстро отменила запрет. Короля эстрады удивила эта ситуация, ведь они были в хороших отношениях с Зеленским, когда работали над фильмом «Любовь в большом городе».

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», — вспомнил король эстрады на afterparty «Новой волны».

Короля эстрады удивило, что после такого его внезапно объявили «врагом Украины». Певец пошутил, что «все беды всегда из-за Киркорова», передает «Вечерняя Москва».

Артист вспомнил, что у него был неприятный инцидент, связанный с Зеленским, на съемках «Любви в большом городе». Киркоров записал для ленты песню «Радость моя», сочиненную Игорем Крутым и Игорем Николаевым, но в финальную версию фильма композиция не попала, пишет kp.ru.

Ранее налоговая служба частично заблокировала счета Киркорова. Это произошло в связи с задолженностями, которые артист уже практически погасил.

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зеленский киркоров новая волна
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