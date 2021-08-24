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Зоолог предупредил россиян о нашествии слизней из Европы

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:13
Наука
Зоолог предупредил россиян о нашествии слизней из Европы
wikipedia.org  /  Guillaume Brocker / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 августа. Гигантские оранжевые слизни могли попасть в Россию с территории Пиренейского полуострова, уверен зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

Крупные слизни, которые распространяются по стране вместе с завозными растениями, могут вытеснить привычных для фауны России серых слизней. При этом естественных врагов у моллюсков, относящихся к виду Arion lusitanicus, нет, добавил он.

«До первой половины ХХ века этот слизень жил в Португалии. Потом все севернее он расселился по территории Европы. Из-за своего размера они могут вытеснить привычного для России серого слизня», — цитируют его РИА Новости.

В начале июня российский зоолог Виталий Поляков обнаружил в Курганской области белок-летяг. Впервые о присутствии этих живых существ в регионе заговорили еще в 2012 году. Однако позже факт их обитания в данной местности не подтвердился.

На протяжении долгих лет крапчатый суслик и большой тушканчик, которые обитают на территории Подмосковья, не подают признаков жизни. В связи с этим жителей региона попросили сообщать о малейших проявлениях их активности, пишет «Подмосковье сегодня».

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