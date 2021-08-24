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Слетавший в Армению россиянин призвал соотечественников навсегда забыть о Турции
Общество
Слетавший в Армению россиянин призвал соотечественников навсегда забыть о Турции
pixabay.com

Ереван, 24 августа. Российский турист сравнил отдых в Армении и Турции, объяснив, почему путешествие по Кавказу понравилось ему больше.

Армения — это очень гостеприимная страна. Местные жители могут угостить туристов кофе лили подвести до какой-либо достопримечательности. В Турции это невозможно, рассказал россиянин. В этой стране путешественников из РФ воспринимают как «мешок с деньгами». К тому же армяне не навязываются в отличие от турков.

«Жена была в приятном шоке, так как несколько раз она оставалась за одним столом с турками, и ей тут же начинали «втирать всякую дичь», — рассказал пользователь платформы «Яндекс.Дзен».

К тому же россиянин обратил внимание на стоимость продуктов в Армении. Мужчина напомнил, что купил корзину с фруктами и овощами всего за 150 рублей. В Турции стоимость продуктов зависит от того, кто именно перед продавцом — местный житель или турист.

Журналисты ранее выяснили, какие туристические места пользовались у россиян наибольшей популярностью в пандемию. Чаще всего желающие отдохнуть ездили или летали в Краснодарский край. Что касается зарубежных направлений, среди них лидирует Абхазия.

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Армения турция туризм
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