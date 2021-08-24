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Павел Артемьев раскрыл неожиданные подробности хита «Я теряю корни»
Общество
Павел Артемьев раскрыл неожиданные подробности хита «Я теряю корни»
instagram.com  /  @artpasha

Москва, 24 августа. Певец Павел Артемьев написал хит «Я теряю корни» в подростковом возрасте, когда учился в Италии. По его словам, композиция посвящена Иисусу Христу.

Бывший солист группы «Корни» написал будущий хит, когда учился в консерватории в Италии. Тогда ему казалось, что он был в ссылке и заточении.

«Изначально это песня про Иисуса Христа», — заявил музыкант, отметив, что публика по-другому приняла эту композицию.

Павел Артемьев раскрыл для спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009» неожиданные подробности работы. Он отметил, что успех «Я теряю корни» заставил его поверить, что он фронтмен «Корней», хотя это было не так.

Группа «Корни» была образована во время проекта «Фабрика звезд». В состав коллектива вошли Александр Бердников, Алексей Кабанов, Павел Артемьев, Александр Асташенок. Группа стала победителем первого сезона «Фабрики» в 2002 году.

«Фабрика звезд» была одним из самых популярных телепроектов на отечественном телевидении. После шоу многие стали известными исполнителями, но, как говорят некоторые артисты, в частности, певица Ирины Дубцова, «Фабрика» сильно ударила по психике.

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музыка корни артемьев
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