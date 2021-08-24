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Актриса Наталья Исаева скончалась на 61-м году жизни

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:17
Происшествия
Актриса Наталья Исаева скончалась на 61-м году жизни
kirovdramteatr.ru  /  Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени С.М. Кирова

Москва, 24 августа. Народная артистка России, актриса Кировского драматического театра Наталья Исаева ушла из жизни в возрасте 60 лет.

Деятельница искусства играла на сцене этого учреждения культуры с 1983 года. Исаева стояла во главе кировского отделения Союза театральных деятелей в течение десяти лет. Звание «Народный артист Российской Федерации» актриса получила в 2012 году.

Информацию о смерти Исаевой подтвердили в Кировском драматическом театре. Родные и близкие актрисы пока не назвали дату и место прощания с актрисой.

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актриса смерть исаева
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