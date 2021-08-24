Актриса Наталья Исаева скончалась на 61-м году жизни

Москва, 24 августа. Народная артистка России, актриса Кировского драматического театра Наталья Исаева ушла из жизни в возрасте 60 лет.

Деятельница искусства играла на сцене этого учреждения культуры с 1983 года. Исаева стояла во главе кировского отделения Союза театральных деятелей в течение десяти лет. Звание «Народный артист Российской Федерации» актриса получила в 2012 году.

Информацию о смерти Исаевой подтвердили в Кировском драматическом театре. Родные и близкие актрисы пока не назвали дату и место прощания с актрисой.