Москва, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать позориться и называть саммиты в честь иностранных населенных пунктов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Международный саммит «Крымской платформы» прошел в Киеве 23 августа. В ходе мероприятия присутствующие политики обсуждали тему «возвращения» региона под контроль украинской власти.

«И по-братски один совет ЗеПрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и «Крымской платформы»», — написала Мария Захарова в Telegram.

Российский дипломат иронично подчеркнула, что следующим названием саммита украинского лидера по Крымскому полуострову может стать «Коктебельская вечеринка» или «Алуштинский симпозиум коренных народов».

Депутат Госдумы Сергей Железняк ранее указал на равнодушие участников «Крымской платформы» к жителям полуострова. По его словам, это было показушное и бессодержательное мероприятие.