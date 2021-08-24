Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 11:00
11:00
Экономика
Министерства будут работать над снижением перевозочных цен в России
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
Все новости

Захарова «по-братски» дала совет Зеленскому после «Крымской платформы»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:12
Политика
Захарова «по-братски» дала совет Зеленскому после «Крымской платформы»
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать позориться и называть саммиты в честь иностранных населенных пунктов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Международный саммит «Крымской платформы» прошел в Киеве 23 августа. В ходе мероприятия присутствующие политики обсуждали тему «возвращения» региона под контроль украинской власти.

«И по-братски один совет ЗеПрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и «Крымской платформы»», — написала Мария Захарова в Telegram.

Российский дипломат иронично подчеркнула, что следующим названием саммита украинского лидера по Крымскому полуострову может стать «Коктебельская вечеринка» или «Алуштинский симпозиум коренных народов».

Депутат Госдумы Сергей Железняк ранее указал на равнодушие участников «Крымской платформы» к жителям полуострова. По его словам, это было показушное и бессодержательное мероприятие.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова «по-братски» дала совет Зеленскому после «Крымской платформы»
украина крым зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru