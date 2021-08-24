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Бывшего сенатора и банкира Ананьева обвинили в еще одной крупной афере

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:07
Происшествия
Бывшего сенатора и банкира Ананьева обвинили в еще одной крупной афере
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Следователи предъявили обвинение Дмитрию Ананьеву в новом эпизоде крупного мошенничества. Вместе с бывшим сенатором и банкиром фигурирует его брат Алексей.

По мнению следствия, преступные действия позволили родственникам вывести из подконтрольного банка ПСБ 6,7 миллиарда рублей. В московский «главк» поступило судебное ходатайство о заочном аресте фигурантов, сообщало URA.RU.

Схема заключалась в предоставлении кредитов организациям, связанным с банкирами. Причем, фигуранты точно знали, что компании не будут платить по долгам.

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мошенничество банк ананьев
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