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Chevrolet Trailblazer новой генерации скоро появится на российском рынке
Экономика
Chevrolet Trailblazer новой генерации скоро появится на российском рынке
Prt Scr youtube.com  /  САЛОНавтоTV

Москва, 24 августа. Дилеры американской Chevrolet в России стали принимать заказы на компактный кросс Trailblazer.

Новое поколение автомобиля Trailblazer добралось до отечественного авторынка. На международном уровне данный паркетник называется наиболее бюджетным вариантом. Российские автолюбители смогут выбирать между четырьмя вариациями модели. Об этом пишет «Автоновости дня».

Если воспользоваться программой Trade-in, то Trailblazer возможно будет приобрести по цене, начинающейся от 1,9 млн рублей. За эти деньги водителю достанется бензиновый двигатель на 1,3 литра мощностью 150 л.с. Кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 9,2 секунды, при этом выбрать можно между передним и полным приводом.

Доступные в России комплектации называются LS, LT, RS и Activ. Покупатели смогут подобрать цвета кузова, выбрав из двух вариантов, а салон автомобиля будет черным или коричневым. Реализация данного CUV начнется в стране с 15 сентября.

Недавно эксперты сервиса «Авито Авто» изучили рынок б/у автомобилей в России и выяснили, какие кроссоверы пользуются у автолюбителей наибольшим спросом.

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кроссовер chevrolet Trailblazer
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