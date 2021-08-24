Во Владимирской области снова зазвучит колокольный перезвон

Владимир, 24 августа. 28 августа в Суздале пройдет VII Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Лето Господне». В программе фестиваля примут участие 22 звонаря из Москвы и Московской области, Ярославской и Костромской областей, Нижнего Новгорода, Самары, Суздаля, Иванова, Чувашии и Белоруссии. Самому юному звонарю всего девять лет.

По традиции главной площадкой фестиваля станет территория около Ризоположенского монастыря. Колокольные перезвоны зазвучат со звонницы самой высокой колокольни, сообщают «Владимирские ведомости». В рамках фестиваля состоятся концерты и мастер-классы виртуозов колокольного звона, выступления творческих коллективов. Организаторы фестиваля — администрация Владимирской области, Центр классической музыки, Международный центр колокольного искусства и администрация города Суздаля. А имя фестивалю дал знаменитый роман «Лето Господне» писателя Ивана Шмелева, чья жизнь и судьба была связана с Владимирской землей.

Ранее ФАН рассказывал о фестивале «Венок славы Александра Невского». Эта историко-просветительская акция прошла во Владимире 22 августа.