Эстафета огня Паралимпийских игр завершилась в Токио

Токио, 24 августа. Эстафета паралимпийского огня завершилась в Токио. В честь этого события в столице Японии провели церемонию, предвосхищающую открытие Игр.

За несколько дней до финального этапа эстафеты в Токио состоялась церемония «слияния» огня из лампад, которые зажигали по всей стране, с огнем из британского Сток-Мандевилла, считающегося родиной паралимпийского движения. Эстафета не проходила по улицам города, поскольку в Японии зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19. Вместо этого огонь из небольшого светильника передали первым трем факелоносцам, а затем он переходил от одного участника к другому «поцелуем факелов».

На церемонии завершения эстафеты выступила губернатор Токио Юрико Коикэ. Она отметила, насколько важно было провести Игры, особенно с учетом трудностей, возникших из-за коронавируса.

«Мы хотели бы создать общество, где каждый вне зависимости от места и времени смог бы наслаждаться спортом», — отметила Коикэ.

Паралимпийские игры откроются в Японии 24 августа, пишет «Вечерняя Москва». В них примут участие около 4,4 тысячи атлетов из разных стран.

Ранее два члена команды Паралимпийского комитета России получили положительные результаты тестов на коронавирус. Пока спортсмены находятся на карантине.