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Два автомобиля с людьми унесло селевым потоком в Дагестане

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:07
Происшествия
Два автомобиля с людьми унесло селевым потоком в Дагестане
Pr Scr youtube.com  /  Погода от шефа

Махачкала, 24 августа. Спасатели в Дагестане ищут людей, пропавших без вести. Они ехали на машинах, которые унесло селевыми потоками.

Инцидент произошел в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района. Автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились мать и ее 20-летний сын, унесло селевым потоком в сторону реки Казикумухское Койсу.

Спасатели ищут также пропавшего без вести водителя, который ехал на грузовой «Газели» в селе Куппа. Селевой поток унес его машину ниже по течению реки Казикумухское Койсу. Сам автомобиль обнаружен, но без мужчины.

Сотрудникам экстренных служб помогают искать пропавших местные жители.

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