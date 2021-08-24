Двое мужчин пропали без вести после схода селевого потока в Дагестане

Махачкала, 24 августа. Спасатели в Дагестане ведут поиски пропавших в Гунибском районе туристов. Мужчин унесло селевым потоком.

В Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в ущелье Карадахская теснина произошел сход селевого потока. В результате были 30 человек оказались заблокированы. Спасатели Шамильской и Унцукульской ПСС эвакуировали заложников стихийного бедствия.

Также известно, что без вести пропали двое туристов из Санкт-Петербурга и Москвы. В данный момент к поискам привлечено 12 спасателей, две единицы спецтехники, а также 30 сотрудников районной полиции.

От схода селя пострадали еще несколько человек в Левашинском районе Дагестана: поток воды и грязи унес два автомобиля с пассажирами внутри.