Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 10:59
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
10:41
Экономика
Новый ценовой рекорд поставлен бумагами «Газпрома» на бирже
Все новости

Двое мужчин пропали без вести после схода селевого потока в Дагестане

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:05
Происшествия
Двое мужчин пропали без вести после схода селевого потока в Дагестане
Pr Scr youtube.com  /  Погода от шефа

Махачкала, 24 августа. Спасатели в Дагестане ведут поиски пропавших в Гунибском районе туристов. Мужчин унесло селевым потоком.

В Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в ущелье Карадахская теснина произошел сход селевого потока. В результате были 30 человек оказались заблокированы. Спасатели Шамильской и Унцукульской ПСС эвакуировали заложников стихийного бедствия.

Также известно, что без вести пропали двое туристов из Санкт-Петербурга и Москвы. В данный момент к поискам привлечено 12 спасателей, две единицы спецтехники, а также 30 сотрудников районной полиции.

От схода селя пострадали еще несколько человек в Левашинском районе Дагестана: поток воды и грязи унес два автомобиля с пассажирами внутри.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двое мужчин пропали без вести после схода селевого потока в Дагестане
мчс дагестан спасатели горы ливни селевой поток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru