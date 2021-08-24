Дребезжание хвоста гремучей змеи оказалось средством обмануть других животных

Москва, 24 августа. Гремучие змеи используют слуховую иллюзию для обмана других потенциально опасных животных, выяснили ученые после проведенных исследований.

Специалисты записывали дребезжание змеиных хвостов, постепенно приближая к рептилиям различные объекты. Частота колебаний при этом плавно увеличивалась до 40 Гц. Но в определенный момент показатель резко возрастал до 60–100 Гц, говорится в публикации журнала Current Biology.

«Внезапное переключение в высокочастотный режим действует как умный сигнал, вводящий слушателя в заблуждение относительно фактического расстояния до источника звука», — объяснили ученые.

Исследователи в ходе эксперимента воссоздали в виртуальной реальности поле, в котором прячется змея. Добровольцев попросили определить, где находится хищник. По мере приближения человека, ученые увеличивали звук дребезжания хвоста наподобие настоящих змей. Ни один из участников не смог определить нахождение рептилии. Таки образом пресмыкающиеся создают «безопасное расстояние» между собой и потенциальной опасностью.

Жителя Техаса смогла укусить отрубленная голова змеи. Оказалось, что причиной тому стала хладнокровность и низкий метаболизм пресмыкающегося. Из-за этого головы рептилий могут находиться в сознании, пишет «Ридус». МЧС напоминает о правилах поведения в лесу, которые помогут избежать опасных последствий встречи со змеей.