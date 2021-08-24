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Минздрав России дал рекомендации по вакцинации от коронавируса пациентам с ВИЧ

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:32
Общество
Минздрав России дал рекомендации по вакцинации от коронавируса пациентам с ВИЧ
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 24 августа. Главное правило, по которому пациенты с ВИЧ могут прививаться от коронавируса, назвали в Министерстве здравоохранения России.

Страдающие от вируса иммунодефицита человека, могут делать себе прививку от СOVID-19. Им рекомендуется ставить вакцину «Спутник V», добавили в ведомстве.

«Рекомендуется использование вакцины у пациентов, начинающих терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — сказано в сообщении.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, которую разработали на базе Центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». На сегодняшний день в России есть еще три препарата от COVID-19 — вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Не так давно первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил о важности вакцинации детей от гриппа. По его словам, прививка от этого заболевания является не менее важной, чем от коронавируса.

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вич коронавирус COVID-19 Спутник V
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