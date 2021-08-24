Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 10:59
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
10:41
Экономика
Новый ценовой рекорд поставлен бумагами «Газпрома» на бирже
10:39
Армия
США разработали сверхсекретное космическое оружие для противостояния России и Китаю
Все новости

Первая женщина-губернатор Нью-Йорка официально вступила в должность

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:54
Политика
Первая женщина-губернатор Нью-Йорка официально вступила в должность
pixabay.com

Нью-Йорк, 24 августа. Первая женщина-губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул принесла присягу и официально вступила в должность, сообщают СМИ.

Хокул сменила на должности губернатора Эндрю Куомо, который возглавлял штат с 2010 года. Церемония принесения присяги состоялась сразу по истечении срока, установленного экс-губернатором для передачи дел.

Ранее сообщалось, Куомо подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, но не признал своей вины. Прокуратура штата пока не предъявила ему обвинений. Политики в США смешанно отреагировали на отставку губернатора Нью-Йорка.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Первая женщина-губернатор Нью-Йорка официально вступила в должность
сша нью-йорк губернатор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru