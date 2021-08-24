Первая женщина-губернатор Нью-Йорка официально вступила в должность

Нью-Йорк, 24 августа. Первая женщина-губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул принесла присягу и официально вступила в должность, сообщают СМИ.

Хокул сменила на должности губернатора Эндрю Куомо, который возглавлял штат с 2010 года. Церемония принесения присяги состоялась сразу по истечении срока, установленного экс-губернатором для передачи дел.

Ранее сообщалось, Куомо подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, но не признал своей вины. Прокуратура штата пока не предъявила ему обвинений. Политики в США смешанно отреагировали на отставку губернатора Нью-Йорка.