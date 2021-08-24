В провинции Панджшер начались бои между афганской армией и отрядами талибов

Панджшер, 24 августа. Отряды афганского движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) выдвинулись в провинцию Панджшер и вступили в бой с силами под командованием Ахмада Масуда.

Ахмад Масуд является сыном известного полевого командира Северного Альянса, погибшего в 2001 году. В афганской горной провинции Панджшер он возглавляет остатки правительственной армии и вооруженные силы сопротивления (FANR), которые не признают власти талибов.

Согласно заявлениям представителей FANR, они нанесли значительные потери отрядам «Талибана», обстреляв их на марше с господствующих высот, и захватили около 20 пленных.

Ранее сообщалось, в какой срок талибы смогут сломить сопротивление отрядов FANR в провинции Панджшер. О планах «Талибана» по организации управления Афганистаном сообщал «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.