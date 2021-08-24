Политологи о провале «Крымской платформы»: Украине указали на ее место

Европа отделяет вопрос Крыма от вопроса Донбасса, Киев же стремится смешать все вместе и сформировать антироссийский блок. Получается это у него плохо, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Проблема для Украины

Замена ряда представителей ведущих стран Запада на саммите «Крымская платформа» — плохой знак для Украины. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. Президент Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на «Крымской платформе» была создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Как отметил Волошин, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер), а Великобритания, казавшаяся, как считает депутат, «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», вместо министра обороны прислала человека, фактически занимающего должность замглавы внешнеполитического ведомства.

«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы. Даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», — подчеркнул депутат.

«Крымская платформа» была обречена

Политолог Владимир Карасев отметил, что замена ряда представителей стран на «Крымской платформе» — это не просто плохой знак, это показатель уровня авторитета Украины в Западной Европе. Он равен нулю. Изначально так называемая «Крымская платформа» была обречена на провал.

«Власти Украины решили, что всем будет интересно почувствовать себя моськами и полаять на русского слона. В итоге ведущие европейские державы просто проигнорировали это мероприятие. И даже по подписанному заявлению участников можно сделать выводы, что никто ничего делать не собирается. Они решили «обсуждать, координировать, консультировать». И стоило ради этого поднимать такую волну? Украине просто в очередной раз указали место на планете. Россия остается для всех стратегическим партнером, а Украина выполняет роль шута горохового», — высказал свою позицию Владимир Карасев.

Глупость для Запада

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что на Западе прекрасно понимают глупость инициативы. Участники саммита прибыли на него лишь для формального отчета.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Да, были, но не те, кого ждали. И совсем не те, кто вправе что-то решать. Европа отделяет вопрос Крыма от вопроса Донбасса, Киев же стремится смешать все вместе и сформировать антироссийский блок. Получается это у него не очень [хорошо]. Не думаю, что оппоненты Зеленского будут довольны работой платформы, потому очередной шквал негодований не за горами», — резюмировал Антон Бредихин.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Киев все еще считает республику своей территорией и не оставляет надежды вернуть ее под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.