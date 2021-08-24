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В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет
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Происшествия
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет
wikimedia.org  /  Ukraine.b737-200/PD

Киев, 24 августа. Неделю назад из аэропорта афганской столицы был угнан украинский гражданский самолет, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Чиновник сообщил о данном инциденте в эфире компании «Громадське радио».

«Наш самолет захватили другие люди. Во вторник (17 августа. — Прим. ред.) у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — отметил Енин.

23 августа из Афганистана удалось вылететь третьему украинскому самолету с момента захвата власти в этой стране отрядами радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что в руки талибов попали боевые самолеты и вертолеты афганской правительственной армии, ранее поставленные в страну американскими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина афганистан талибан
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