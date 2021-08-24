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Ученые нашли свидетельства схватки мегалодона и древнего кашалота

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:41
Общество
Ученые нашли свидетельства схватки мегалодона и древнего кашалота
wikipedia.org  /  Luis Alvaz / CC BY-SA 4.0

Роли, 24 августа. Ученые Калвертского морского музея из Северной Каролины обнаружили свидетельства схватки древнего кашалота и мегалодона. Ими оказался найденный еще в 1970-1980-х зуб кашалота.

Зуб был найден много лет назад, но исследовать его смогли только сейчас. Отметины на зубе оказались следами самой большой и самой грозной акулы мегалодона. Найденный зуб ученые относят к периоду неогена. Это промежуток от 23 миллионов до 2,5 миллиона лет назад. Более точную дату установить не удалось.

Судя по характеру порезов на зубах, мегалодон напал на еще живого кашалота. Удар был нанесен в голову видимо с целью убить животное. Акула прокусила челюсть кашалота и оставила свой след на его зубах.

Группа американских ученых обнаружила три новых вида млекопитающих, которые оказались предками копытных. Изучив окаменелости 29 представителей, исследователи пришли к выводу, что эти виды млекопитающих появились на Земле после вымирания динозавров.

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ученые кашалот мегалодон
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