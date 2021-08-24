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Новые требования к операционной надежности банков установит Центробанк
Экономика
Новые требования к операционной надежности банков установит Центробанк
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 августа. Российские банки хотят обязать соблюдать непрерывность оказания финансовых услуг.

Представители Центрального банка России проработали инициативу, согласно которой предполагается ввести определенные требования, касающиеся функционирования кредитных организаций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Одно из нововведений — положение об установлении двухчасового лимита в отношении времени, которое предоставляется банку на ликвидацию простоя сервисов из-за технического сбоя или других причин, из-за которых приложение, либо другие услуги компании оказываются недоступны.

Соответствующее положение может получить законную силу после 1 октября следующего года. Операционная надежность финансовой организации, по определению регулятора, будет обозначаться как способность компании обеспечить постоянную работу ключевых процессов при возникновении кибернетических рисков, а также в случае выхода из строя систем и оборудования разного уровня.

Таким образом, у банка будет два часа на то, чтобы решить проблемы, связанные с получением денежных средств и осуществлением транзакций, а также открытием новых счетов.

Еще одно крупное обновление, которое недавно задумали в Банке России, касается реализации системы международных денежных переводов по номеру телефона.

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