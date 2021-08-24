Новый анализ на выявление рака легких с точностью 94% разработали в США

Балтимор, 24 августа. Определить наличие у пациента рака легких теперь можно при помощи нового анализа, разработанного учеными из Соединенных Штатов.

Специалисты провели исследование и установили, что тест может выявить злокачественные новообразования с точностью 94%. В процессе анализа используется искусственный интеллект. Он необходим для выявления аномальных паттернов по фрагментам раковой ДНК, рассказали представители онкологического центра имени Киммела при Университете Джонса Хопкинса. Результаты исследования они опубликовали в издании Nature Communications.

Новый тест получил название DELFI. Он фокусируется на мелких следах онкологического заболевания в кровотоке человека. Анализ основан на факте того, что ядра раковых клеток более дезорганизованы, чем здоровых, отметили специалисты. Сейчас американские ученые работают над крупным клиническим испытанием DELFI.

Оказалось, что обнаружить лейкоз можно по общей симптоматике. Чаще всего на болезнь указывает снижение веса, рассказал онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук Александр Серяков.

Ранее выяснилось, что обнаружение рака кожи зачастую происходит не в том месте, которое беспокоит пациента. Поэтому ученые из Северо-Западного университета в Чикаго призвали больных просить врачей осматривать их полностью, передает «Ридус».