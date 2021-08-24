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Россиянам раскрыли популярный обман в ресторанах быстрого питания
Общество
Россиянам раскрыли популярный обман в ресторанах быстрого питания
pixabay.com

Москва, 24 августа. Работник Dunkin’ Donuts по имени Джейсон в TikTok раскрыл способ, который популярная сеть ресторанов использует для обмана клиентов.

Он продемонстрировал уловку наглядно, запечатлев два стакана: один был полностью наполнен лимонадом со льдом, а другой пуст. После он задержал лед ложкой и перелил напиток в пустой стакан. Оказалось, что жидкость заняла только около половины объема, за который покупатель платит.

Джейсон рекомендовал заказывать напитки с небольшой пропорцией льда или вовсе отказатся от него. Видеоролик набрал почти 14 миллионов просмотров, многие пользователи поблагодарили работника сети быстрого питания за честность.

Ранее ученые из Кембриджского университета разработали математическую модель для определения оптимального режима упражнений для набора мышечной массы, сообщает Biophysical Journal.

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