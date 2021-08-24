Россиянам раскрыли популярный обман в ресторанах быстрого питания

Москва, 24 августа. Работник Dunkin’ Donuts по имени Джейсон в TikTok раскрыл способ, который популярная сеть ресторанов использует для обмана клиентов.

Он продемонстрировал уловку наглядно, запечатлев два стакана: один был полностью наполнен лимонадом со льдом, а другой пуст. После он задержал лед ложкой и перелил напиток в пустой стакан. Оказалось, что жидкость заняла только около половины объема, за который покупатель платит.

Джейсон рекомендовал заказывать напитки с небольшой пропорцией льда или вовсе отказатся от него. Видеоролик набрал почти 14 миллионов просмотров, многие пользователи поблагодарили работника сети быстрого питания за честность.

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