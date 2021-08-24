Ядро Земли может содержать до 95% запасов углерода планеты

Вашингтон, 24 августа. Большая часть всех запасов углерода Земли может содержаться в ядре планеты, заявили американские геологи.

По оценке ученых, в ядре Голубой планеты может находиться порядка 0,3-3% углерода. Несмотря на такой низкий показатель, это количество приравнивается к 93-95% запасов этого химического элемента на планете, пишут геологи в статье на Communications Earth & Environment.

«Ядро планеты состоит в основном из железа, но его плотность выше, чем у ядра. Это значит, что в нем есть и более легкие элементы, которые уменьшают его плотность. Одним из таких является углерод», — пишут геологи.

Не так давно группа западных геологов сделала интересный вывод касаемо возможного появления Исландии. По оценкам ученых, под ней может находиться древний затонувший континент. Его площадь, согласно предварительной информации, составляет примерно 600 тыс. кв. км. Гигантская плита, по мнению геологов, соединяет между собой Гренландию и Европу.

Команда ученых из Бергенского университета в Норвегии провела исследование, в ходе которого выяснила, что континентальная кора Земли, возможно, возникла на 500 миллионов лет раньше, чем предполагалось. Известно, что она образовалась в результате вулканизма, когда плиты врезаются друг в друга. Чтобы разобраться в этом вопросе ученые проанализировали 30 образцов древних пород из шести мест в Австралии, Южной Африке и Индии, пишет «Ридус».