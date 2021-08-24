Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 09:26
09:25
Общество
Опубликован трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
09:24
Происшествия
Более 10 тысяч корейцев покинули дома из-за разрушительного тайфуна
09:22
Происшествия
Правоохранители Петербурга задержали блогера после лихачества на дороге
09:19
Происшествия
Полиция начала проверку по факту наезда самокатчика на ребенка в Сочи
09:19
Наука
Новый анализ на выявление рака легких с точностью 94% разработали в США
09:18
Общество
Россиянам раскрыли популярный обман в ресторанах быстрого питания
09:18
Происшествия
Житель Хабаровского края попал под арест за попытку задушить трехлетнего сына
09:16
Общество
Северо-Восточную хорду Москвы введут в эксплуатацию через год
09:16
Наука
Ядро Земли может содержать до 95% запасов углерода планеты
09:16
Общество
О самых грибных местах Северо-Запада России расскажут в медиацентре «Патриот»
Все новости

Ядро Земли может содержать до 95% запасов углерода планеты
Наука
Ядро Земли может содержать до 95% запасов углерода планеты
pxhere.com

Вашингтон, 24 августа. Большая часть всех запасов углерода Земли может содержаться в ядре планеты, заявили американские геологи.

По оценке ученых, в ядре Голубой планеты может находиться порядка 0,3-3% углерода. Несмотря на такой низкий показатель, это количество приравнивается к 93-95% запасов этого химического элемента на планете, пишут геологи в статье на Communications Earth & Environment.

«Ядро планеты состоит в основном из железа, но его плотность выше, чем у ядра. Это значит, что в нем есть и более легкие элементы, которые уменьшают его плотность. Одним из таких является углерод», — пишут геологи.

Не так давно группа западных геологов сделала интересный вывод касаемо возможного появления Исландии. По оценкам ученых, под ней может находиться древний затонувший континент. Его площадь, согласно предварительной информации, составляет примерно 600 тыс. кв. км. Гигантская плита, по мнению геологов, соединяет между собой Гренландию и Европу.

Команда ученых из Бергенского университета в Норвегии провела исследование, в ходе которого выяснила, что континентальная кора Земли, возможно, возникла на 500 миллионов лет раньше, чем предполагалось. Известно, что она образовалась в результате вулканизма, когда плиты врезаются друг в друга. Чтобы разобраться в этом вопросе ученые проанализировали 30 образцов древних пород из шести мест в Австралии, Южной Африке и Индии, пишет «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ядро Земли может содержать до 95% запасов углерода планеты
земля планета геологи углерод
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru