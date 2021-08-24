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Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 24 августа 2021 09:17
Экономика
Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
pixabay.com

Москва, 24 августа. Американский доллар незначительно снижается по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. Российская валюта также укрепляется к евро.

Стоимость доллара в начале сессии составляет 74,08 рубля, что на 4,75 копейки меньше, чем на момент закрытия предыдущих торгов. Евро находится на отметке 89,92 рубля. Курс денежной единицы РФ сократился на 9,5 копейки по сравнению с итогом предыдущего торгового дня.

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро обусловлено улучшением настроений на мировых рынках. В качестве фактора поддержки также выступает рост котировок нефти.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent торгуются на лондонской бирже ICE по 68,96 доллара за баррель (+0,31%). Стоимость сентябрьских фьючерсов WTI составляет 65,8 доллара за баррель (+0,24%).

Цены на черное золото на прошлой неделе значительно упали на фоне новостей о новых вспышках коронавируса в странах Азии. Кроме того, на спрос продолжает влиять статистика из США, а также ожидания заявлений со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) о дальнейшей судьбе программы выкупа активов.

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