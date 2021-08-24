О самых грибных местах Северо-Запада России расскажут в медиацентре «Патриот»

Вот уже две недели в социальных сетях Рунета появляются сообщения о неисчислимом количестве грибов, растущих в лесах Карелии и Ленинградской области. Белые, опята, подберезовики — весь традиционный набор появился в лесах сразу после окончания засухи. Но есть у нас и территории, неохваченные грибами.

Так где же и какие грибы можно сегодня собрать на Северо-Западе России? Где узнать самые актуальные рецепты приготовления блюд из грибов? Как обманывают грибников ложные грибы? Выкручивать или срезать — кто ответит на этот вопрос убедительно? Как спастись от комаров и мошкары?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит активист популярнейшей группы «ВКонтакте» «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» Екатерина Аксенова https://vk.com/club5010122.

Брифинг пройдет во вторник, 24 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь: https://vk.com/patriot_media.

Архив материалов и онлайн-трансляций здесь: https://riafan.ru/category/press-centr.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru.

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.