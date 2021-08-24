Вашингтон, 24 августа. США заинтересованы в развитии процветающей и демократической Украины, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, поздравляя страну с 30-летием независимости.

Украинское государство 24 августа отмечает День независимости. Ровно 30 лет назад был утвержден документ, согласно которому страна стала самостоятельной и независимой.

«От имени Соединенных Штатов я передаю наилучшие пожелания народу Украины по случаю празднования Дня независимости», — сказано в заявлении госсекретаря.

Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон на протяжении всего этого времени оказывал Киеву поддержку, поскольку «демократическая, процветающая и безопасная Украина» представляет интерес не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.

Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук ранее обнародовал статью «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?». По его мнению, идеология нынешней киевской власти ведет к потере суверенитета страны.