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Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
Политика
Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Украина отмечает главный государственный праздник — День независимости. Впервые Украина отпраздновала День независимости 16 июля 1991 года. Именно в этот день в 1990 году Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. А 24 августа Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости, а также Акт о провозглашении независимости. Это произошло несмотря на результаты всесоюзного референдума, в ходе которого граждане СССР, включая граждан Украинской ССР, проголосовали за сохранение единого государства.

Каковы результаты независимости Украины? Как Донбасс реагирует на праздник в соседней стране? Могли ли ополченцы в 2014 году дойти до Киева? Сколько граждан ДНР уже получили российские паспорта? Можно ли считать праздником отделение Украины от России? Почему за годы независимости русский язык на Украине систематически дискриминировался? Как в Донбассе воспринимаются заявления президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков?

На эти и другие вопросы в эфире медиагруппы «Патриот» ответят:

Сергей Мюнье, ополченец ДНР, уроженец Луганска, экс-командир взвода батальона «Пятнашка» ВС ДНР, бывший военнослужащий 6-й легкобронированной бронетанковой бригады ВС Франции;

Герман Владимиров, основатель «Музея Новороссии»;

Владислав Бердичевский, председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

Эфир состоится во вторник, 24 августа, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь: https://vk.com/patriot_media.

Архив материалов и онлайн-трансляций здесь: https://riafan.ru/category/press-centr.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru.

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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