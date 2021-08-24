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Адвокат Нефедовский рассказал, как мошенники навязывают микрозаймы клиентам банков
Общество
Адвокат Нефедовский рассказал, как мошенники навязывают микрозаймы клиентам банков
Федеральное агентство новостей  / 

В эпоху информационных технологий, когда человечество пользуется расширенными возможностями виртуальной реальности, следует тщательно подумать о том, как обезопасить себя в этом «параллельном мире». Ведь стать жертвой хищения денег и личных данных очень легко.

Кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский рассказал ФАН, как обезопасить свои персональные данные и не стать внезапно должником какого-нибудь банка.

«Заранее обезопасить себя от утечки персональных данных, которыми мошенники могут воспользоваться для оформления займа, очень сложно. Самое главное в ситуации с подобным видом мошенничества — ни в коем случае не тратить денежные средства, которые поступили на карту от неизвестного лица», — пояснил Геннадий Нефедовский.

Первым делом потерпевшему необходимо выяснить в своем банке, откуда пришла сумма. В случае, если деньги пришли от МФО, то это заем. Для урегулирования ситуации гражданин должен написать заявление в своем банке об ошибочном платеже, зафиксировав факт отказа от поступивших денежных средств.

«После чего потерпевший должен обратиться с жалобой в ЦБ РФ, где подробно описать ситуацию и указать, что никакого договора с МФО не заключалось, денежные средства МФО перечислило самостоятельно и безосновательно. Также в жалобе необходимо просить ЦБ РФ истребовать с МФО договор и иные документы, послужившие основанием для перевода денежных средств. Третий шаг — подача заявления в полицию, поскольку это понуждение к заключению договора, что в свою очередь незаконно», — добавил Геннадий Нефедовский.

Адвокат Нефедовский рассказал, как обезопасить себя от нежданных микрозаймов
Из личного архива Геннадия Нефедовского  / 

Необходимо помнить: нет договора — нет оснований для перечисления денежных средств. Соответственно, нет и долга. Вопросом возврата денежных средств при ошибочном платеже должен заниматься банк гражданина по его письменному заявлению, обратил внимание юрист.

«В самом крайнем случае, если банк помочь не может, а долг уже передан коллекторам, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд о признании сделки недействительной, а действия коллекторской организации и МФО — незаконными», — заключил Геннадий Нефедовский.

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мошенничество финансы банк
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